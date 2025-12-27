ถก GBC ไทย-กัมพูชา ลงนามถ้อยแถลงร่วม หยุดยิง ตามดีลกัวลาลัมเปอร์ กัมพูชา ยอมพักรบ 72 ชั่วโมง แลกส่งตัวเชลย 18 นาย อาเซียนร่วมสังเกตการณ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เดินทางถึงที่ด่านถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทย-กัมพูชา

โดยฝ่ายกัมพูชา มี พล.อ.เตีย เซ็ยฮา รมว.กลาโหม มาร่วมประชุม พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการฯ GBC ฝ่ายไทย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร และ ฝ่ายกัมพูชา พล.ต.แยม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรมว.กลาโหมกัมพูชา ร่วมประชุมด้วย โดยมีการประชุมร่วมกันประมาณเวลา 30 นาที

GBC ไทย-กัมพูชา

ถก GBC ไทย-กัมพูชา ลงนามถ้อยแถลงร่วม หยุดยิง ตามดีลกัวลาลัมเปอร์ กัมพูชา ยอมพักรบ 72 ชั่วโมง แลกส่งตัวเชลย 18 นาย

ภายหลังการหารือทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมลงนามในถ้อยแถลงร่วม ที่จะเป็นข้อตกลงในการหยุดยิงร่วมถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ ไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2568

GBC ไทย-กัมพูชา

และมีข้อเสนอที่ฝ่ายกัมพูชายอมรับที่จะหยุดยิง 72 ชั่วโมง เพื่อขอให้ฝ่ายไทยส่งตัวทหารกัมพูชา 18 คน ที่เป็นเชลยศึก ตามที่มีการหารือกันในฝ่ายเลขานุการฯ

และมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน AOT นำโดยพลจัตวา ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ประจำประเทศไทย ร่วมติดตามการประชุมครั้งนี้ด้วย

GBC ไทย-กัมพูชา

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