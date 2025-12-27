พล.ท. ขืนใจ-ถ่ายคลิป ร้อยโทหญิง ดอดมอบตัวกลางดึก หลังถูกออกหมายจับ ตำรวจนำกำลังบุกรวบ ร.อ. คาบ้านย่านนนทบุรี ก่อนหิ้วตัวส่งศาล

วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี ทหารหญิง ยศร้อยโท อายุ 29 ปี สังกัดหน่วยงานกองทัพบก เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดยอ้างว่าถูกคุกคามและกระทำความรุนแรง จากอดีตนายทหารยศสูงซึ่งพ้นจากราชการ ทั้งอุ้มมัดมือเท้า ปิดปาก-ตาทำร้าย ขืนใจ ถ่ายคลิปข่มขู่

ล่าสุด นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจาก พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ว่า ให้ร้อยโทหญิงผู้เสียหายไปดำเนินการคัดค้านการประกันตัวต่อศาลด้วย

พล.ท.

พล.ท. ขืนใจ-ถ่ายคลิป ร้อยโทหญิง ดอดมอบตัวกลางดึก หลังถูกออกหมายจับ ตำรวจนำกำลังบุกรวบ ร.อ. คาบ้านย่านนนทบุรี

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับ พล.ท. และ ร.อ. ในข้อหา

  1. ร่วมกันกระทำชำเราฯ
  2. ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
  3. ร่วมกันข่มขืนไม่ให้กระทำการใด
  4. ร่วมกันกักขังกน่วงเหนี่ย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดย พล.ท. ได้เข้ามอบตัวที่สืบ บช.น. ตั้งแต่เมื่อคืน และตำรวจได้เข้าจับกุมตัวร้อยเอกได้ที่บ้านพักย่านนนทบุรีคุมตัวส่งศาลตลิ่งชันในเช้านี้ ขณะที่ตำรวจได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อศาลแล้วเนื่องจากเป็นคดีที่อุกอาจและมีอัตราโทษสูง

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