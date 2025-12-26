กองทัพบก ระบุ ร้อยโทหญิง ถูกทำร้ายร่างกาย ขืนใจ ถ่ายคลิปแบล็กเมล์ คนทำ-เกี่ยวข้อง มีทั้งอดีตพลโท-ทหารปัจจุบันยศร้อยเอก ย้ำดันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเต็มที่

ความคืบหน้ากรณีมี ทหารหญิง ยศร้อยโท อายุ 29 ปี สังกัดหน่วยงานกองทัพบก เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดยอ้างว่าถูกคุกคามและกระทำความรุนแรง จากอดีตนายทหารยศสูงซึ่งพ้นจากราชการ ทั้งอุ้มมัดมือเท้า ปิดปาก-ตาทำร้าย ขืนใจ ถ่ายคลิปข่มขู่

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ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น พบว่าเรื่องข้อพิพาทดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว มีผู้เกี่ยวข้องถูกกล่าวหา 2 นาย เป็นอดีตนายทหารยศพลโท ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว 1 นาย และผู้ที่ยังราชการอยู่อีก 1 นาย ยศร้อยเอก ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยเดียวกันกับร้อยโทหญิง ผู้เสียหาย

ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 นาย จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองไปตามกลไกปกติทั่วไป โดยทางกองทัพบกพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อกำลังพล ร้อยโทหญิง ผู้เสียหาย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในกรณีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 1 นายที่ยังคงรับราชการอยู่ ซึ่งจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางด้านวินัยทหารด้วย

โดยหน่วยงานต้นสังกัดกองทัพบกยืน ยันให้ความสำคัญสูงสุดต่อในการคุ้มครองสิทธิ และให้ความเป็นธรรมต่อกรณีมีกำลังพลถูกกระทำจนได้รับความเสียหาย เมื่อมีความคืบหน้าของกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจนแล้ว จะได้นำเสนอให้ทราบต่อไป

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