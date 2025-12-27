ด่วน! ไต้หวัน แผ่นดินไหว ขนาด 7.0 ตึกรามบ้านเรือนประชาชนสะเทือน แรงสั่นไปไกลถึงเกาะฮ่องกง ขณะที่รายงานระบุ ความรุนแรงครั้งนี้อยู่ที่ระดับ 4
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.0 ห่างจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอี๋หลาน ไต้หวัน ประมาณ 30 กิโลเมตร เมื่อเวลา 23.07 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
รายงานระบุเพิ่มว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้ตึกรามบ้านเรือนประชาชนสั่นสะเทือน และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 73 กิโลเมตร
ด้านสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติระบุว่า กำลังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันยังไม่ได้รายงานความเสียหายร้ายแรงใด ๆ
แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีความรุนแรงระดับ 4 จากทั้งหมด 7 ระดับตามมาตรวัดความรุนแรงของไต้หวัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ นครไทเป มณฑลฮวาเหลียน และมณฑลอี๋หลาน
แรงสั่นสะเทือนดังกล่าว สามารถรับรู้ได้ไกลถึงเกาะฮ่องกง หอดูดาวฮ่องกงได้รับรายงานมากกว่า 100 รายจากผู้ที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
ขณะเดียวกันแฟนเพจเฟซบุ๊ก พ่อเต้าแม่อ้อในไต้หวัน ได้โพสต์ภาพสนามบินเถาหยวน พร้อมระบุว่า แรงสั่นจากแผ่นดินไหว ส่งผลให้ฝ้าเพดานของสนามบินถล่มลงมา
อ้างอิง : CNA