ด่วน! ไต้หวัน แผ่นดินไหว ขนาด 7.0 ตึกรามบ้านเรือนประชาชนสะเทือน แรงสั่นไปไกลถึงเกาะฮ่องกง ขณะที่รายงานระบุ ความรุนแรงครั้งนี้อยู่ที่ระดับ 4

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.0 ห่างจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอี๋หลาน ไต้หวัน ประมาณ 30 กิโลเมตร เมื่อเวลา 23.07 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

รายงานระบุเพิ่มว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้ตึกรามบ้านเรือนประชาชนสั่นสะเทือน และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 73 กิโลเมตร

ด้านสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติระบุว่า กำลังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันยังไม่ได้รายงานความเสียหายร้ายแรงใด ๆ

แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีความรุนแรงระดับ 4 จากทั้งหมด 7 ระดับตามมาตรวัดความรุนแรงของไต้หวัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ นครไทเป มณฑลฮวาเหลียน และมณฑลอี๋หลาน

แรงสั่นสะเทือนดังกล่าว สามารถรับรู้ได้ไกลถึงเกาะฮ่องกง หอดูดาวฮ่องกงได้รับรายงานมากกว่า 100 รายจากผู้ที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

ขณะเดียวกันแฟนเพจเฟซบุ๊ก พ่อเต้าแม่อ้อในไต้หวัน ได้โพสต์ภาพสนามบินเถาหยวน พร้อมระบุว่า แรงสั่นจากแผ่นดินไหว ส่งผลให้ฝ้าเพดานของสนามบินถล่มลงมา

อ้างอิง : CNA

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