‘เสรีพิศุทธ์’ ประเดิมถึงคนแรก สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ-แคนดิเดตนายกฯ พรรคเสรีรวมไทย ชูนโยบายปฏิรูปตำรวจ ฝากข้อความถึง “พล.อ.รังษี” ลั่น ไม่กลัว

เมื่อเวลา 05.47 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นคนแรก

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า จะชูนโนบายปฏิรูปตำรวจ ส่วนจะจับมือกับใครนั้น ขออย่าไปมอง ว่าจะจับมือกับใครอะไรยังไง เดี๋ยวผลการเลือกตั้งออกมาก็จะเป็นตัวหลักว่าใครจะจับมือกับใคร แต่วันนี้ คนที่บอกจะจับกับคนนั้นคนนี้ก็พูดไปอย่างนั้น

เสรีพิศุทธิ์ พรรคเสรีรวมไทย

‘เสรีพิศุทธ์’ ประเดิมถึงคนแรก สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ-แคนดิเดตนายกฯ พรรคเสรีรวมไทย ชูนโยบายปฏิรูปตำรวจ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เราก็รู้ว่าการเลือกตั้ง ซื้อเสียง ขายเสียงกันทั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหน้าที่ได้ที่ไหน ปล่อยให้โกงจับใครไม่ได้สักคน พรรคเราไม่โกงใคร จะไปสู้เขาได้อย่างไร

เมื่อถามว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย (พท.) แล้วใช่หรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ กล่าวว่า ก็ติดคุกไปหมดแล้ว เดี๋ยวก็มีอีก เมื่อไม่กี่วันมานี้ ตนก็ไปยื่นดำเนินคดีกับอดีต 3 นายกรัฐมนตรี และ อดีต 1 รองนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่พูดถึงเรื่องชายแดน กลัวหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ไม่กลัว พล.อ.รังษี เคยรบกับใคร เพราะเขาเคยเป็น ผอ.ช่อง 5 เขาไม่เคยรบกับใคร เขาก็พูดไปตามประสา ไม่ต้องท้าหรอก เขาตัวเล็กกว่าผมตั้งเยอะ

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