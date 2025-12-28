คึกคัก กกต. พร้อมเปิดรับสมัครปาร์ตี้ลิสต์-ยื่นชื่อแคนดิเดตวันแรก กองเชียร์พรึบ พบมี 36 พรรคยื่นลงทะเบียน รอลุ้นจับเบอร์
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สำหรับบรรยากาศด้านนอกอาคารโรงแรมเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง สมาชิกพรรค กลุ่มผู้สนับสนุน และกองเชียร์พรรคการเมืองต่างๆ เดินทางมาพร้อมดอกไม้ ป้ายหาเสียง เพื่อให้กำลังใจพรรคของตนเองด้วยหวังว่าหัวหน้าพรรคจะจับสลากได้หมายเลขประจำพรรคที่เป็นเลขมงคลหรือเลขสวยที่จะทำให้ง่ายต่อการหาเสียง
ส่วนห้องรับสมัครมีการจัดพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ชั้น 5 จุด ประกอบด้วยจุดที่ 1.ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัคร ตั้งอยู่ชั้น 5 ส่วน จุดที่ 2.จุดจับสลาก จุดที่ 3.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จุดที่ 4.ออกใบรับสมัคร และจุดที่ 5. ตรวจรับเอกสารนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ขณะนี้บรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเข้ามาลงทะเบียนว่ามาถึงก่อนเวลา 08.30 น.และรอตรวจสอบเอกสาร กว่า 36 พรรคการเมืองแล้ว
ส่วนมาตรการความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมนำสุนัขตำรวจ มาตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติในพื้นที่อีกครั้ง ก่อนที่ จะเปิดให้ลงสมัครอย่างเป็นทางการ ตามเวลาที่กำหนด
ทีมข่าวสดการเมือง 28 ธ.ค.68