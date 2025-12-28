52 พรรคการเมือง เตรียมลุ้นจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ หลังยื่นลงทะเบียน เวลารอสมัครเลือกตั้ง ประธานกกต.แจ้งขั้นตอน จับสลาก 2 รอบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น.

สำหรับขั้นตอนการรับสมัครกรณีที่พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพร้อมกันหรือยื่นก่อนกําหนดเวลารับสมัคร 08.30 น. ให้กกต.หรือผู้ที่กกต. มอบหมายจัดให้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อตกลงกําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วีธีการจับสลาก

โดยการจับสลากจะแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ การจับสลากครั้งที่ 1 ให้ประธานกกต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทําชื่อ พรรคการเมืองบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของพรรคการเมืองใด แล้วให้ประธานกกต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับสลากชื่อพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาที่ละหนึ่งใบ

ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัครก่อน ชื่อพรรคการเมืองใดถูกจับมาเป็นลําดับต่อไปให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิจับสลากเป็นลําดับถัดไปตามลําดับ จนครบจํานวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

การจับสลากครั้งที่ 2 ให้ประธานกกต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทําหมายเลข ตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจำนวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ทําการจับสลากครั้งที่ 1 บนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรค ทําการจับสลากจาก ภาชนะเรียงลําดับตามผลการจับสลากครั้งที่หนึ่ง พรรคใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นลําดับในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

สำหรับพื้นที่การรับสมัครและการจับสลากกกต.ได้จำกัดจำนวนตัวแทนพรรค ที่จะเข้าห้องรับสมัครพรรคละไม่เกิน 5 คน อย่างไรก็ตาม เวลาก่อน 08.30 น. มีจำนวน 52 พรรคที่มาลงทะเบียนเวลาและตรวจเอกสารยื่นสมัครรับเลือกตั้ง

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