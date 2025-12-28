ไฟลุกโชนไหม้บ้านวอด 2 หลัง ซอยพหลโยธิน 54 แยก 14 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดวุ่น ตร.คุมชายต้องสงสัยสอบ
เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ บ้านเรือนประชาชน ซอยพหลโยธิน 54 แยก 14 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน,สายไหม รุดไปฉีดน้ำสกัดเพลิง
ที่เกิดเหตุ พบเพลิงลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้นอย่างรุนแรง และลุกลามไปไหม้บ้านอีกหลัง เจ้าหน้าที่รีบระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างจนควบคุมไว้ได้ เบื้องต้นเพลิงเผาเสียหาย 2 หลังคาเรือน ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
โดยมีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน ควบคุมตัวชาย 1 รายอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ไปสอบสวนหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำให้เพลิงไหม้บ้าน
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์วิทยุพระราม199 ศูนย์วิทยุอุรุพงษ์ เครดิตข้อมูลAM056 ศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพ.