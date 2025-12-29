ด่วน! พรรคประชาชน เตรียมแถลงเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.กทม. หลังปมสะพัด ล่าสุด พรรคไลฟ์ตรวจสอบพบ ผู้สมัครถูกออกหมายจับในคดีอาญา

วันที่ 29 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนว่า นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน จะแถลงข่าวด่วน

พรรคประชาชน จ่อแถลงเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.กทม.

กรณีเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของพรรคประชาชน ขณะที่มีรายงานว่ามีการรวบตัวผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด พรรคประชาชน ด้วยนั้น

ล่าสุด เพจ พรรคประชาชน โพสต์ขณะไลฟ์แล้วว่า “พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์แถลงข่าว เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย เนื่องจากพรรคประชาชนตรวจสอบพบว่าผู้สมัครถูกออกหมายจับในคดีอาญา”

พรรคประชาชน จ่อแถลงเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.กทม.

ที่มา พรรคประชาชน

ทีมข่าวสดการเมือง 29 ธ.ค.68

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