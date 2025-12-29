เปิดภาพนาทีจับ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ยันไม่เกี่ยวข้องคดีฟอกเงินขบวนการยาเสพติด หลังถูกบุกจับที่บ้าน ขอโทษพรรคประชาชนด้วย
เมื่อเวลา 10.45 น. ที่บช.ปส. นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ หรือแบงค์ ผู้สมัครสส.พรรค เขต 33 ประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปส.ควบคุมตัวทำการพิมพ์มือเกี่ยวข้องที่บ้านพักย่านบางเชือกหนัง
ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ยันไม่เกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน
ด้านนายบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินจากยาเสพติด ส่วนจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ค่อยว่ากันขอดูก่อน
ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ขอโทษพรรค ตอบถึงข้อกล่าวหา
โดยเมื่อสื่อมวลชนสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด การฟอกเงินหรือไม่ นายบุญฤทธิ์ กล่าวสั้นๆ ไม่เกี่ยวข้อง ส่วนจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ บอกว่าขอดูก่อน พร้อม ขอโทษพรรคประชาชนด้วย จากนั้นตร.คุมตัวไปนั่งห้องควบคุมตัว
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ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68