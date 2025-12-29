เปิดภาพนาทีจับ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ยันไม่เกี่ยวข้องคดีฟอกเงินขบวนการยาเสพติด หลังถูกบุกจับที่บ้าน ขอโทษพรรคประชาชนด้วย

เมื่อเวลา 10.45 น. ที่บช.ปส. นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ หรือแบงค์ ผู้สมัครสส.พรรค เขต 33 ประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปส.ควบคุมตัวทำการพิมพ์มือเกี่ยวข้องที่บ้านพักย่านบางเชือกหนัง

ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ยันไม่เกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน

ด้านนายบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินจากยาเสพติด ส่วนจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ค่อยว่ากันขอดูก่อน

นาทีจับ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ยืนยันไม่เกี่ยวข้องคดี

ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ขอโทษพรรค ตอบถึงข้อกล่าวหา

โดยเมื่อสื่อมวลชนสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด การฟอกเงินหรือไม่ นายบุญฤทธิ์ กล่าวสั้นๆ ไม่เกี่ยวข้อง ส่วนจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ บอกว่าขอดูก่อน พร้อม ขอโทษพรรคประชาชนด้วย จากนั้นตร.คุมตัวไปนั่งห้องควบคุมตัว

ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น