ราคาทองวันนี้ 29 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดครั้งแรก ราคาทองคำวันนี้ รีบตัดสินใจ เทียบราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,300 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 29 ธ.ค.2568 คงที่ เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,300 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.03 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 66,400 บาท ขายออกบาทละ 66,500 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,066.72 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 67,300 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,505.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 29 ธ.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 66,400 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,500 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 65,066.72 บาท
  • ขายออก บาทละ 67,300 บาท
ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 29 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดครั้งแรก ราคาทองคำวันนี้ รีบตัดสินใจ เทียบราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้

อัปเดตราคาทองวันนี้

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