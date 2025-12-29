กรรมการ ป.ป.ช.คนดัง ส่งทนายแจ้งกลับ ลูกน้องคนสนิท บิ๊กโจ๊ก หลังถูกกล่าวหารับสินบน ทองคำ 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นคดี

วันที่ 29 ธ.ค.2568 จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น 11 จุด เพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. ถูกแจ้งความในคดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ตามกฎหมายมาตรา 157 และความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวหาว่าใช้ทองคำแท่ง 246 บาท ติดสินบนกรรมการป.ป.ช. เพื่อวิ่งเต้นในคดีที่อยู่ในการพิจารณาของป.ป.ช.นั้น

ล่าสุด ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ พ.ต.อ.เอกภาคภูมิ พิศมัย อดีตนายตำรวจคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในข้อหาแจ้งความเท็จและกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา

โดนทนายความผู้รับมอบอำนาจ เปิดเผยว่า การเข้าแจ้งความครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิไปแจ้งความกล่าวหาว่านายเอกวิทย์ เรียกรับสินบนเป็นทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 246 บาท ซึ่งขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

นายเอกวิทย์ ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งกระบวนการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใน ป.ป.ช. นั้นมีความเข้มงวดและผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย

ทนายความ ระบุต่อว่า การที่พ.ต.อ.ภาคภูมิซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอื่นอยู่แล้ว ออกมากกลับคำให้การเช่นนี้ ตนมองว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในของฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการกล่าวหาว่ารับสินบน ตัวผู้แจ้งความเองก็ต้องมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานด้วย แต่หากเป็นเรื่องไม่จริง ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จทันที

“ท่านเอกวิทย์ไม่เคยมีทองคำแท่งตามที่ถูกกล่าวหา ไม่เคยเดินทางไปที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ และที่สำคัญคือไม่เคยรู้จักกับพ.ต.อ.ภาคภูมิเป็นการส่วนตัว ทราบว่าเคยพบกันเพียงครั้งเดียวในขั้นตอนการไต่สวนตามหน้าที่เท่านั้น” ทนายความกล่าว

ส่วนกรณีที่ฝั่งคู่กรณีอ้างว่ามีหลักฐานเด็ดนั้น ทางทีมทนายความยืนยันว่าไม่มีความกังวลใจและพร้อมที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด เนื่องจากเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์และหลักฐานที่มีอยู่อีกด้วย

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