บิ๊กโจ๊ก หอบหลักฐานเพิ่ม เข้าพบ บก.ปปป. ปฏิเสธเอี่ยวคดีทอง ลั่น ไม่เคยเอาของใครหรือสั่งใครให้เอาทองไปให้ใคร ฝากข้อความถึงลูกน้องคนสนิท เผย ไม่โกรธแต่เสียใจ
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมายังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมกับ นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ตนนำเอกสารหลักฐานมาให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม และยืนยันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ไม่เคยเอาของใครหรือสั่งใครให้เอาทองไปให้ใคร แต่เมื่อถูกลูกน้องตัวเองกล่าวหา ก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอน
แต่การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน อาจจะไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีการแจ้งข้อหากับผู้ที่มากล่าวหา ตามคำที่อ้างว่าตนเป็นคนให้นำทองคำไปให้คนอื่นนั้น ตัวของผู้กล่าวหาก็จะต้องมีความผิด แต่กลับดำเนินคดีตน
และตนยังทราบว่ามีการตั้งขณะพนักงานสอบสวนกรณีนี้มาตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่มีการแจ้งความเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ตามหลักที่ตนทำงานมาจะต้องมีการแจ้งความก่อนค่อยตั้งคณะพนักงานสอบสวน แต่ทำไมถึงมีการตั้งก่อนที่จะมีการแจ้งความตน
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ที่ตนเดือดร้อน ก็เพราะลูกน้องไปยุ่งเกี่ยวข้องกับ มินนี่ ไปยืมเงินโอนเงิน แล้วเดือดร้อนมาถึง แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีใครถูกให้ออกจากราชการ มีตนคนเดียวที่ถูกออก แต่ลูกน้องแค่ถูกพักราชการเท่านั้น ทั้งที่ตนเป็นแถว 3 แถว 4 ไม่ได้เป็นตัวการ แต่ทำไมกระบวนการจัดการตนมันเร็วมากเลย จึงตั้งข้อสังเกตว่า วันนี้ตนไม่ได้รับความยุติธรรม
ตั้งแต่เกิดเรื่อง ตนไม่ได้ติดต่อกับลูกน้องคนนี้มาปีกว่า ซึ่งตนทราบว่าเขาไม่พอใจ มีอะไรโกรธเคือง โทรมาต่อว่าผ่านลูกน้อง กรณีที่ตนไปไลฟ์สดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่กับเขา ทำให้เขาไม่พอใจบอกว่ากระทบครอบครัว ซึ่งตนก็ต้องพูดความจริงให้สังคมรับรู้ และเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาฟ้อง
และมองว่าพวกเขาอาจจะไปฟังคำพูดของใครมาหรือไม่ ไปหลงผิดอะไรหรือไม่ ว่าจะมีคนพากลับเข้ารับราชการ แค่อยากถามลูกน้องกลับว่า “มั่นใจเหรอว่าจะกลับเข้าราชการถึงทำแบบนี้ มั่นใจหรอว่าจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือถูกทิ้งไว้กลางทาง”
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้โกรธเคืองลูกน้องที่หลงทางไปเชื่อใคร ที่ผ่านมาในวงการตำรวจเขารู้ดีว่าตนเลี้ยงลูกน้องดีมาตลอด ยอมรับว่าเสียใจแต่ก็ไม่ตำหนิ เข้าใจว่าทุกคนต้องเอาตัวรอด แต่ว่าการเอาตัวรอดไม่ควรทำแบบนี้ ส่วนจะแฉอะไรก็ตามสบาย ตนจะสู้ตามกระบวนการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง