สลด หนุ่มวัย28 ถูกแทง วิ่งหนีตาย ก่อนเสียชีวิตกลางซอยย่านบางแค ตำรวจเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปมทะเลาะวิวาท ด้าน พยานใกล้ที่เกิดเหตุ เล่านาทีพบร่าง
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ตำรวจ สน.เพชรเกษม รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้มีดแทงมีผู้เสียชีวิต ที่เกิดเหตุอยู่ท้ายซอยบุญมี ซอยบางแค 3 ถนนบางแค-บางบอน แขวงและเขตบางแค กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุริมคลองบางอ้าย พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายซิน อายุ 28 ปี ชาวเมียนมา สภาพศพสวมเสื้อลายสก๊อตสีแดง นุ่งโสร่งสีม่วง ตามร่างกายมีบาดแผลถูกของมีคมแทงใต้ราวนม 1 แผลและศีรษะถูกของแข็งตี 1 แผล
จากการสอบถาม นายวรพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี พยานซึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้ ๆ ให้การว่า ตนได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย จึงออกมาดูพบว่ามีแรงงานต่างด้าว กำลังช่วยเหลือผู้เสียชีวิต เมื่อถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้บอกว่า มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนชาติเดียวกัน
ก่อนผู้เสียชีวิตจะวิ่งหนีมาล้มกองกับพื้นข้างรถตน ซึ่งตนได้พยายามถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตแต่ก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง รู้แต่เพียงว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน และผู้เสียชีวิตถูกแทงมา
ด้าน พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม เปิดเผยว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัว นายคาน ผู้ก่อเหตุไว้ได้ และให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังนั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อนชาวเมียนมา และพบกับกลุ่มเพื่อนของนายคาน ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีอาการมึนเมา
ทั้งคู่จึงเกิดมีปากเสียงกัน นายคานจึงได้ใช้มีดแทงนายซินเสียชีวิต ส่วนปมเหตุเรื่องทะเลาะวิวาทยังให้การวกวน เพราะยังอยู่ในอาการมึนเมา และติดขัดเรื่องภาษา ทราบเพียงว่าผู้เสียชีวิต และกลุ่มเพื่อนของผู้ก่อเหตุทำงานที่โรงงานผลิตชุดนักเรียนเดียวกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป