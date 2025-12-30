แม่เด็ก 2 ขวบ ลุยแจ้งความเอาผิด แม่บ้านมหาภัย เทเดทตอลผสมนมให้เด็กกิน ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ติดตามตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณีครอบครัวหนึ่งเจอกับ แม่บ้าน สุดอันตราย หลังจับได้ว่าแอบวางยาลูกของเธอ อุทาหรณ์คุณแม่ หลังเจอแม่บ้านใจเหี้ยม แอบเทเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกน้อยกิน ชาวเน็ตคอมเมนต์ คาดให้คนทั้งบ้านไปโรงพยาบาล หวังขโมยของภายในบ้าน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 30 ธ.ค.2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค ผกก.สน.บางโพงพาง และ พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง ตรวจสอบหลังรับแจ้งเหตุจาก น.ส.เรณุกา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ผู้เสียหาย
โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.25 น. ภายหลังได้โพสต์ประกาศหาแม่บ้านรายวันบนกลุ่มทางเฟซบุ๊ก ก่อนจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า อายุ 57 ปี พร้อมกับให้เบอร์โทรศัพท์
ต่อมาเวลา 11.00 น. น.ส.อุษณี (ขอสงวนนามสกุล) ได้ทักไลน์มาหาว่าสนใจทำงานเป็นแม่บ้าน ผู้เสียหายได้สนทนาพูดคุยตกลงค่าจ้างและเพิ่มค่าเดินทางด้วยวินจักรยานยนต์รับจ้างทั้งไปและกลับ น.ส.อุษณีตกลงรับงานแม่บ้านของผู้เสียหายแล้วได้ตกลงกันให้เริ่มมาทำงานในวันที่ 26 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. ค่าจ้างวันละ 500 บาทต่อวัน
ต่อมา ผู้เสียหายทราบว่า ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 2 ขวบ 4 เดือน ได้ดื่มนมที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ ยี่ห้อ เดทตอล เวลาประมาณ 12.25 น. เนื่องจากนางเพ็ญพร ซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียหายที่พักอยู่ชั้น 3 กับ ด.ช.เอ บุตรของผู้เสียหาย ได้กลิ่นเหมือนน้ำเดทตอล จึงแจ้งให้ผู้เสียหายขึ้นมาดู
ขณะนั้นผู้เสียหายอยู่กับลูกสาวคนเล็กที่บริเวณห้องพักชั้นที่ 2 ผู้เสียหายจึงได้ขึ้นไปห้องพักชั้น 3 พบด.ช.เอ นอนหลับอยู่ไม่มีอาการแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงได้พา ด.ช.เอ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แพทย์ได้ทำการรักษาแล้วไม่ได้ให้พักที่โรงพยาบาล ให้ด.ช.เอกลับมาสังเกตอาการต่อที่บ้าน
จากนั้นผู้เสียหายได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณภายในบ้านที่เกิดเหตุ เห็น น.ส.อุษณี ได้เทขวดน้ำผสมน้ำยาเดทตอลใส่ขวดนมที่ ด.ช.เอ ดื่ม หลังจากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. น.ส.อุษณีได้หลบหนีออกจากบ้านดังกล่าว
ผู้เสียหายจึงเดินทางมา สน.บางโพงพาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับน.ส.อุษณี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำผิดดังกล่าวเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
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