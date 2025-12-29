อุทาหรณ์คุณแม่! เจอแม่บ้านใจเหี้ยม แอบเทเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกน้อยกิน ชาวเน็ตคอมเมนต์ คาดให้คนทั้งบ้านไปโรงพยาบาล หวังขโมยของ
เพจ เจ๊ม้อย v+ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6.7 แสนคน ได้ลงเตือนภัยจากเรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ที่เจอกับแม่บ้านสุดอันตราย จับได้ว่าแอบวางยาลูกของเธอ
เรื่องราวเริ่มขึ้น เมื่อเธอได้จ้างแม่บ้านรายวันมาทำความสะอาดที่บ้าน จากการค้นหาในกลุ่มในเฟสบุ๊ก ทุกอย่างก็ดูปกติดี จนกระทั่งประมาณช่วงเที่ยงแม่ของเธอก็พาหลานขึ้นไปนอน พร้อมหยิบขวดนมที่เททิ้งไว้ตอนเช้ามาให้กิน เด็กดูดไปสักพัก ผู้เป็นยายได้กลิ่นเดทตอลตีจมูกแรงมาก จึงรีบดึงออกมาดม แล้วรีบไลน์บอกผู้เป็นแม่ ซึ่งพอเอามาดมและชิม ก็คือ เดทตอลจริง ๆ รสชาติขม ๆ เย็น ๆ นั่นทำให้เธอช็อกจนร้องไห้
หลังจากนั้นครอบครัวจึงรีบพาเด็กไปโรงพยาบาล โดยผู้เป็นแม่นั้น รู้สึกแย่ กลัวจนมือสั่น ได้แต่โทษตัวเองที่ไม่รอบคอบ จ้างใครมาก็ไม่รู้ ระหว่างนั้นอากงถึงบ้านพอดี จึงถามแม่บ้านรายวันว่าทำอะไรกับขวดนมบ้างแม่บ้านบอกว่า เอาผ้าเช็ด อากงบอกมันมีเดทตอลในขวด น้องไปโรงพยาบาลแล้ว แม่บ้านรายวัน บอกว่าตัวเองจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้าง แล้วหนีออกจากบ้านไปเลย
เมื่อย้อนดู CCTV เจอแแม่บ้านรายนี้เอาขวดนมมาเทเดทตอลใส่ แบบตั้งใจทำ เอาขวดนมที่กินเหลือลงมาจากชั้น 3 มาเติมเดทตอลที่ชั้น 2 แล้วก็เอากลับไปวางหัวเตียงน้องเหมือนเดิม พร้อมเจอพฤติกรรมที่น่าขนลุกอีกเยอะมาก
โชคดีที่น้องปลอดภัย แต่ทางโรงพยาบาลให้คอยดูอาการ 24 ชม. พร้อมแนะนำไปโรงพักลงบันทึกประจำวัน เอานมไปตรวจสารพิษ เพื่อดำเนินคดี
เมื่อเรื่องราวถูกแชร์ออกไปในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้มาคอมเมนต์ใน x ระบุว่า “เพื่อนบ้านญาติเราเอง อันนี้แม่บ้านคนนี้เป็นมิจจี้ จ้องจะให้คนพาเด็กไป รพ. แล้ว จะขโมยของ ถ่ายรูปเอกสารสำคัญของเจ้าของบ้าน คนนี้น่ากลัวมากมีประวัติติดตัว เคยทำมาก่อน”