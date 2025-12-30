ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ 12 ครั้ง ราคาทองคำวันนี้ ผันผวน ร่วงแรงหลักพัน เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,050 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 30 ธ.ค.2568 ปรับลดลง 1,250 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,050 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 14.18 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,150 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 65,250 บาท ตามประกาศครั้งที่ 12 ประจำวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,853.92 บาท และขายออกที่ราคา 66,050 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,368.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
- ขายออก บาทละ 65,250 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
- ขายออก บาทละ 66,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
- ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
- ขายออก บาทละ 66,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
- ขายออก บาทละ 65,250 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
- ขายออก บาทละ 66,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,200 บาท
- ขายออก บาทละ 65,300 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,899.4 บาท
- ขายออก บาทละ 66,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,250 บาท
- ขายออก บาทละ 65,350 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,944.88 บาท
- ขายออก บาทละ 66,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,200 บาท
- ขายออก บาทละ 65,300 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,899.4 บาท
- ขายออก บาทละ 66,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
- ขายออก บาทละ 65,250 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
- ขายออก บาทละ 66,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
- ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
- ขายออก บาทละ 66,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
- ขายออก บาทละ 65,250 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
- ขายออก บาทละ 66,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
- ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
- ขายออก บาทละ 66,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,050 บาท
- ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,747.8 บาท
- ขายออก บาทละ 65,950 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
- ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
- ขายออก บาทละ 66,000 บาท