ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ 12 ครั้ง ราคาทองคำวันนี้ ผันผวน ร่วงแรงหลักพัน เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,050 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 30 ธ.ค.2568 ปรับลดลง 1,250 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,050 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 14.18 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,150 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 65,250 บาท ตามประกาศครั้งที่ 12 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,853.92 บาท และขายออกที่ราคา 66,050 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,368.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,250 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,200 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,250 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,200 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,300 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,899.4 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,250 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,350 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,944.88 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,200 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,300 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,899.4 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,250 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,200 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,150 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,250 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,853.92 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,200 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,050 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,150 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,747.8 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,200 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
  • ขายออก บาทละ 66,000 บาท
ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ 12 ครั้ง ราคาทองคำวันนี้ ผันผวน ร่วงแรงหลักพัน เทียบราคาปิดวานนี้

อัปเดต ราคาทองวันนี้ ล่าสุดที่นี่

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง