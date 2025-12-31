ราคาทองวันนี้ 31 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เผย ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงอีกแล้ว ใครสนรีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,900 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 31 ธ.ค.2568 ปรับลดลง 100 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 65,900 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.07 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,000 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 65,100 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1

ด้าน ราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,702.32 บาท และขายออกที่ราคา 65,900 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,371.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 31 ธ.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 65,000 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,100 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 63,702.32 บาท
  • ขายออก บาทละ 65,900 บาท

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ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 31 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เผย ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงอีกแล้ว ใครสนรีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้

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