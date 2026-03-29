กกต. สรุปภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล297แห่งเรียบร้อย พบการกระทำผิดใน 3 จังหวัด ฉีกบัตร-พยายามใช้สิทธิ์ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ เผยไม่มีเรื่องร้องเรียนเตรียมรับรองใน 30 วัน ช้าสุดใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณี อบต. จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง จำนวน 297 แห่ง โดยระบุว่า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 17.00 น. การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะนี้ทุกจังหวัดได้รายงานผลการปิดการลงคะแนนมาแล้วทุกแห่งใน 297 เทศบาล ทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจากนี้ไปเป็นขั้นตอนการนับคะแนน ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่บ้าง เพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจะเลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข

ฉะนั้นการขานคะแนนจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น คณะกรรมการประจำหน่วยจะสรุปผล และนำรายงานผลการนับคะแนนมาส่งที่ที่สำนักงานเทศบาลกำหนดไว้ ก่อนจะมีการรวมผลการนับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต่อไป

ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งระหว่างการออกเสียงลงคะแนนใน 63 จังหวัด พบเพียง 3 แห่ง 3 จังหวัด คือ จ.ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลตำบลท่าชุมพล เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 มีผู้มีสิทธิ์ซึ่งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่พยายามจะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง การฝ่าฝืนแบบนี้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกำหนด 20 ปี

ส่วน จ.สุรินทร์ อ.เมือง เทศบาลตำบลเพี้ยราม เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และที่ จ.พัทลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลตำบลเกาะหมาก เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 มีการฉีกบัตรเลือกตั้ง ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ใดจงใจกระทำการด้วยประการใดให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี ทั้ง 2 เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของพนักงานสืบสวนต่อไป

ร.ต. ภาสกร ยังขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ของเทศบาลตั้ง 297 แห่ง ที่วันนี้ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 297 แห่ง

รวมถึงขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 297 แห่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งของ 297 เทศบาล จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย หากไม่มีกรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

แต่หากมีเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ก็จะมีการสืบสวนไต่สวน ซึ่งอาจมีการสั่งให้เลือกตั้งหรือออกเสียงลงคะแนนใหม่ แต่ทั้งนี้กกต.จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างช้าไม่เกิน 60 วัน

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