บช.น. แจงขอเท็จจริง ปมบันไดทางขึ้นชั้น2 อาคาร สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 29 มี.ค.2569 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล และข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร (แห่งใหม่) นั้น พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทาง พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้น พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร ได้รายงานว่าที่ทำการ สน.สุทธิสารแห่งใหม่ยังไม่ได้เปิดทำการ เนื่องจากว่าต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR)

เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่ และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมามีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร จึงได้มีการทำฝ้าปิดไว้ในบางส่วนของอาคาร ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก (เช่น บุคคลเร่ร่อน)

โดยเคยมีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปภายในอาคารและขึ้นไปยังชั้นบน ระหว่างที่ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุง ส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วน และการปิดดังกล่าวสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการ และทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการบริการอย่างดีที่สุดต่อไป

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