ชาวเน็ตยังไม่หายคาใจ ตร.แจงปิดฝ้าไว้ชั่วคราว ปมบันไดงง สน.สุทธิสาร เหตุใดมีไฟเพดาน หลังจากที่อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ออกมาตั้งข้อสังเกต
วันที่ 29 มี.ค.2569 ยังคงเป็นที่สงสัยถึงแม้จะมีการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแล้วก็ตาม เกียวกับกรณีบันไดทางขึ้นชั้น2 ของอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของสน.สุทธิสาร หลังจากที่ พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า
เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ
แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้ เลยแอบสงสัยว่า ตอนออกแบบหรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหมนะ 555 ถ้าจะปรับแก้ ดูแล้วคงต้องเลือกสักทาง…จะทุบบันไดชั้น 1 หรือจะเจาะพื้นชั้น 2 ดี
ซึ่งต่อมาทางตำรวจได้ออกมาชี้แจงว่า ที่ทำการ สน.สุทธิสารแห่งใหม่ยังไม่ได้เปิดทำการ เนื่องจากว่าต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR)
เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมามีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร จึงได้มีการทำฝ้าปิดไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันบุคคล และสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการ และทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน ส่วนความเสียหายมีกระจกแตก 2 ครั้งทางด้านล่างของตัวอาคาร
แต่อย่างไรก็ตามบรรดาชาวเน็ตในโซเชียลต่างก็ยังคาใจเรื่องของฝ้าที่มีการระบุว่า ทำฝ้าปิดไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันบุคคลเร่ร่อนขึ้นไปนั้น แต่จากการสังเกตและตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตว่า “ปิดแบบติดไฟเพดานด้วยเหรอ” เป็นต้น
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