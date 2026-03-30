นิติบุคคล เผยยายเช่าห้องอยู่คนเดียว คาดคนเร่ร่อนทำร้าย-ชิงทรัพย์ เจ็บหนัก ขณะที่พลเมืองดีเผยหลังโพสต์ตามหาญาติ หลานสาวมารับคุณยายไปแล้ว
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Thapanphong Rattanapun” โพสต์ภาพคุณยายคนหนึ่งมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้า พร้อมประกาศตามหาญาติโดยพบอยู่แถวติวานนท์3 จ.นนทบุรี ในสภาพใบหน้าปูดบวม จากการถูกทำร้าย และหญิงผู้บาดเจ็บยังบอกอีกว่า ถูกชายรูปร่างสูงประมาณ 175 เซนติเมตร ลงมือทำร้ายและขโมยทรัพย์สินทั้งกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ และกุญแจห้องพักไป ทำให้ไม่สามารถติดต่อหาญาติมาช่วยเหลือได้
วันที่ 30 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นไปยัง ซอยติวานนท์3 จ.นนทบุรี พูดคุยกับ นายฐาปนพงศ์ รัตนพันธุ์ อายุ 19 ปี พลเมืองดีเจ้าของโพสต์ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (29 มีนาคม 69) ช่วงเย็นพบเห็นคุณยายเดินไปมาอยู่บริเวณหน้าซอยติวานนท์3 สภาพใบหน้าปูดบวม จึงเข้าไปสอบถาม และทราบว่าถูกชายปริศนาทำร้ายและชิงทรัพย์ไปทั้งหมด
ตนจึงพยายามสอบถามข้อมูลติดต่อญาติ แต่คุณยายแจ้งว่ามีเพียงหลานสาวคนเดียวเท่านั้น และจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ อีกทั้งยังไม่ประสงค์เข้าแจ้งความ โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถช่วยเหลือได้
ก่อนที่คุณยายจะขอแยกตัวไปหาเพื่อนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าใกล้ ๆ ตนจึงเกิดความกังวลว่าจะไม่ปลอดภัย เลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อช่วยตามหาญาติ กระทั่งไม่นานมีหญิงสาวแสดงตัวว่าเป็นหลาน และเข้ามารับตัวผู้บาดเจ็บไปดูแลเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มายังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ที่พักของคุณยายคนดังกล่าว โดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ คุณแหม่ม (นามสมมติ) อายุ 49 ปี นิติบุคคล เล่าว่า คุณยายมาเช่าห้องพักที่นี้จริง เช่าอยู่คนเดียวเพียงลำพังมา 13 ปี แล้ว คุณยายจ่ายค่าเช่าห้องเองและจ่ายทุกเดือนไม่เคยขาด ซึ่งเท่าที่รู้ข้อมูลคือคุณยายอายุ 79 ปี เป็นข้าราชการเกษียณ เมื่อก่อนมีรถเก๋งขับอยู่ 1 คัน แต่ปัจจุบันหลานสาวของคุณยายนำไปใช้แล้ว
ส่วนพฤติกรรมคุณยายจากที่ทราบคือ ช่วงแรกคุณยายปกติดียังเข้าไปช่วยงานที่กระทรวงหนึ่งในฐานะข้าราชการบำนาญ แต่เมื่อ 3 ปีที่ให้หลัง เริ่มมีพฤติกรรมแปลกไป เห็นคุณยายไม่นอนที่ห้องพัก มักแบกกระเป๋าเป้ ที่มีเสื้อผ้า อาหาร รวมถึงของมีค่า ออกไปข้างนอกบ่อยครั้ง
เมื่อสอบถามก็มักอ้างว่าไปหาเพื่อน จนรู้ภายหลังว่ายายไปนอนตามที่ป้ายรถเมย์หรือหน้าซอยต่าง ๆในระแวกนี้ จะเข้าห้องพักมาบางช่วงไม่สามารถบอกวันเวลาได้ และล่าสุดเห็นว่าคุณยายออกไปจากห้องพักลักษณะเดิมหลายวัน ก่อนจะเกิดเรื่องขึ้น จนมาทราบข่าวในโซเชียล ตนจึงรู้ทันทีว่าเป็นคุณยาย แต่ก็ไม่เห็นคุณยานเข้ามาที่ห้องพักแต่อย่างใด
ส่วนห้องพักของคุณยายนั้นเคยมีลูกบ้านห้องอื่นร้องเรียนเรื่องกลิ่น เพราะเห็นว่าคุณยายชอบเก็บของเก่าเข้าไปในห้อง หรือทานอาหารแล้วทิ้งไว้ในห้อง แต่ทางนิติยังไม่เคยเข้าไปตรวจสอบ
คุณแหม่ม บอกอีกว่า จากที่ทราบข่าวมาคาดว่าคนที่ทำร้ายคุณยายอาจเป็นบุคคลเร่ร่อนที่มาหวังทำร้ายและชิงทรัพย์คุณยาย เพราะส่วนตัวไม่คุ้น หน้าชายรายดังหล่าว ส่วนที่มีข้อมูลว่าคุณยายถูกขโมยกุญแจไปนั้น เบื้องต้นยังไม่มีชายแปลกหน้าคนไหนเข้ามาในที่พัก
สำหรับประเด็นกุญแจสำรองของห้องนั้น คุณแหม่มบอกว่า จริง ๆ แล้วสามารถมาขอกุญแจสำรองของห้องพักได้ แต่ทั้งนี้ก็ทราบว่าคุณยายมายืมกุญแจสำรองไปบ่อยแล้วมากกว่า 3 ครั้งและไม่มีการปั๊มกุญแจมาคืน ตนจึงอยากให้ลูกหลานมารับคุณยายไปดูแลมากกว่าเพราะสงสารคุณยาย