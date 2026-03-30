ทำเนียบระทึก! ลุงแท็กซี่ขี่จยย. บุกตึกไทยคู่ฟ้า เรียกหา ‘อนุทิน’ ขอความเป็นธรรม ก่อนเจอ จนท.เข้าสกัด-เกลี้ยกล่อม
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลว่า หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.20 น. เพื่อไปปฏิบัติภารกิจภายนอก
จากนั้นเวลา 10.35 น. ปรากฏมีชายสูงวัยรายหนึ่ง ทราบชื่อภายหลังว่านายพงศ์พิชาญ ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้ามาทางประตูสะพานชมัยมรุเชฐ และเข้ามาที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนบีบแตรตะโกนเรียกหานายกรัฐมนตรี เรียกร้องเงินเยียวยา กรณีถูกตำรวจ จับปรับ 500 บาท โดยตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาล ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมา และสกัดอยู่หน้าบริเวณบันไดทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
นายพงศ์พิชาญ เรียกร้องว่า ตนเป็นผู้พิการไม่ได้รับความเป็นธรรมมา 18 วันแล้ว พร้อมอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ เป็นคนบ้านเดียวกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด กับนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และยังระบุว่า “ขอให้เห็นใจคนบุรีรัมย์ด้วยกัน ผมเลือกพรรคภูมิใจไทย เสร็จศึกจะฆ่าขุนพลหรือ”
ระหว่างนั้น ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาล 4 นาย เข้ามาเกลี้ยกล่อม จากนั้นจึงนำตัวนายพงศ์พิชาญขึ้นรถมอเตอร์ไซต์ โดยมีตำรวจเป็นผู้ขับ และมีเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งนั่งซ้อนประกบอยู่ข้างหลัง ก่อนจะพาไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน กพ. เพื่อดำเนินการรับเรื่องตามขั้นตอนต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในอดีตที่ผ่านมา นายพงศ์พิชาญ เคยก่อเหตุขับรถแท็กซี่เข้ามาจอดที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และที่อาคารรัฐสภาหลังเก่า ถนนอู่ทองใน รวมถึงยังเคยไปแสดงพฤติกรรมดังกล่าวที่กระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ นายพงศ์พิชาญ ยังเคยเดินทางไปเรียกร้องในลักษณะเดียวกันที่อาคารพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงสถานที่ราชการอื่นๆ ด้วย