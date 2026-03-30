ผบช.ภ.9 เผยเค้นสอบอดีตนาวิกโยธิน ทีมยิง สส.กมลศักดิ์ มุ่งปมการเมือง เร่งล่าอีก 2 ยังหลบหนี เตรียมแถลงความชัดเจนคดี
จากคดีสุดอุกอาจ คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มรถของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ส่งผลให้ผู้ติดตามและคนขับรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569
สำหรับความคืบหน้า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการกรณีดังกล่าว จนพนักงานสอบสวน สภ.บาเจาะ สามารถขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุ 4 ราย ก่อนร่วมกับทหารจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับทั้ง 2 คนได้แล้ว โดยอยู่ระหว่างทำการสอบปากคำ พร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก 2 รายที่ร่วมก่อเหตุดังกล่าว ยืนยันตำรวจดำเนินการทางพยานหลักฐาน ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธ
เมื่อถามว่าประเด็นความขัดแย้งเป็นประเด็นใดนั้น ผบช.ภ.9 เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จากการสอบปากคำผู้เสียหายยืนยันว่าไม่มีประเด็นส่วนตัวกับผู้เสียหาย จึงตั้งข้อสงสัยเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ อาจต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นได้หรือไม่ ที่ผู้ต้องหาได้รับการไหว้วานจากบุคคลอื่นมาให้ดำเนินการก่อเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ จะแถลงรายละเอียดความคืบหน้ากรณีดังกล่าวที่ชัดเจนต่อไป
มีรายงานว่า สำหรับนายสมพร ผู้ต้องหาที่โดนควบคุมตัวได้ จากการตรวจสอบประวัติพบเป็นถึงอดีตนาวิกโยธิน ยศเรือโท แต่ถูกให้ออกจากราชการ เนื่องจากประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัว เพื่อทำการสอบปากคำกรณีดังกล่าว ประเด็นพุ่งเป้าไปที่เรื่องเกี่ยวกับการเมือง เนื่องจากเป็น สส.หลายสมัย อาจถูกจ้างวานจากความขัดแย้งทางการเมือง