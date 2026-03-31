จิสด้า เปิดข้อมูลดาวเทียม พบ จุดความร้อน ในไทย ทะลุนิวไฮ 4,750 จุด พบในพื้นที่ป่ามากสุด ส่วนเมียนมา ยังพุ่งไม่หยุด 5.5 พันจุด

วันที่ 31 มี.ค. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA รายงาน จุดความร้อน ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ในวานนี้ (30มี.ค.) พบจุดความร้อนของไทยพุ่งขึ้นนิวไฮ พบ 4,750 จุด

ข้อมูลระบุว่า จุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,553 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,717 จุด พื้นที่เกษตร 187 จุด พื้นที่เขต สปก. 161 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 125 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด

ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ เมียนมา 5,505 จุด ลาว 2,704 จุด กัมพูชา 593 จุด เวียดนาม 489 จุด มาเลเซีย 51 จุด ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th/fire

จุดความร้อน ในไทย

จิสด้า เปิดข้อมูลดาวเทียม พบ จุดความร้อน ในไทย ทะลุนิวไฮ 4,750 จุด

ข่าวฝุ่น PM2.5

 

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