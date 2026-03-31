เด้งฟ้าผ่า! น.อ.ธรรมนูญ พ้น ผบ.ฉก.นย.ตราด มีผล 1 เม.ย.หลัง หลังเกิดกรณีเผชิญกัมพูชา หน้าที่ตู้คอนเทนเนอร์ ชายแดนทมอดา
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มีคำสั่งพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนนายทหารในสังกัด 17 นาย โดยหนึ่งในนั้น มี นาวาเอกธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) โดยให้ย้ายไปหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ
สำหรับคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีของ น.อ.ธรรมนูญ นั้นสร้างความแปลกใจให้สังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก น.อ.ธรรมนูญ ถือเป็น ผบ.หน่วยรบคนสำคัญ และมีผลงานมากมายตั้งแต่ไฟใต้จนถึงการสู้รบกับกัมพูชาในรอบที่ 2 ที่นำทัพบุกเข้ายึดแผ่นดินไทยคืนจากกัมพูชาบริเวณบ้าน 3 หลัง และกาสิโนทมอดา จ.ตราด
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง น.อ.ธรรมนูญ ถึงสาเหตุการถูกสั่งย้ายในครั้งนี้ โดย น.อ.ธรรมนูญ ยอมรับว่ามีคำสั่งย้ายจริง ซึ่งคำสั่งส่งมาเมื่อคืน(30 มี.ค.) ตนเองไม่รู้มาก่อน ตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บของและจะรับส่งการทำหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ (1 เม.ย.)
รายงานข่างแจ้งว่า สาเหตุที่มีการย้าย น.อ.ธรรมนูญ ในครั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากการที่ น.อ.ธรรมนูญ ลงพื้นที่บริเวณตู้คอนเทนเนอร์แนวชายแดนบ้านทมอดา เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชา
โดย ผู้กองโทนี่ ผบ.ร้อยสนาม นาวิกโยธินสายบู๊ ซึ่งเป็นทหารคนสนิท น.อ.ธรรมนูญ ได้ไล่ นายพลจัตวา กึม โกะซอล ที่มาโวยวายใส่ ‘กัน จอมพลัง’ เพราะเข้าใจว่าจะมาขยับแนวรั้วตู้คอนเทนเนอร์ โดยตามข้อเท็จจริงมาติดธงชาติไทย และธงราชนาวีไทย ทำให้เกิดวาทกรรม “ดูหน้ากูไว้”