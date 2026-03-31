ด่วน! เกิดเหตุเรือลากจูงล่ม กลางคลองบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 31 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุ พระราม แจ้งว่า เกิดเหตุเรือลากจูงล่มลงในคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบ

โดยระบุข้อความว่า “วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.35 น. รับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เหตุเรือลากจูงล่ม ภายในคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ กำลังไปที่เกิดเหตุ”

สำหรับเรือลากจูงลำดังกล่าว พบว่ากำลังจมอยู่ในคลองบางกอกน้อย โดยส่วนท้ายจมลงไปในน้ำ ส่วนหัวเชิดหน้าขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าช่วยเหลือ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือสูญหาย ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

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