เปิดสาเหตุเรือลากจูง ล่มกลางคลองบางกอกน้อย เผยไม่ใช่แค่ลำเดียว ไร้เจ็บ-ตาย ประสานกรมเจ้าท่าเข้ากู้ซากเรือ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 31 มี.ค.69 อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับแจ้งเหตุเรือจมภายในคลองบางกอกน้อย บริเวณใกล้บริษัท มาร์เวล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. จึงเร่งรุดไปตรวจสอบ อ่านข่าว ด่วน! เกิดเหตุเรือลากจูงล่ม กลางคลองบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบขบวนเรือลากจูงเรือบรรทุกทราย จำนวน 3 ลำ เดินทางมาจากจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำทรายมาส่งในพื้นที่บริเวณวัดสุวรรณ คลองบางกอกน้อย โดยระหว่างปฏิบัติการขนส่ง น้ำได้ทะลักเข้าเรือบรรทุกทรายชื่อ “ไทยบาจ 9” ส่งผลให้เรือค่อยๆ จมลงกลางร่องน้ำ
แรงดึงจากเรือที่กำลังจม ยังส่งผลให้เรือหัวลากชื่อ “ทองประเสริฐ” ถูกดึงจมตามลงไปอีก 1 ลำ ในลักษณะนั่งแท่น อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังกรมเจ้าท่า เพื่อเข้าดำเนินการกู้เรือทั้ง 2 ลำ และประเมินผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำในพื้นที่ต่อไป