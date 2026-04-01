ราคาทองวันนี้ 1 เม.ย.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ พุ่งแรงกว่า 1,000 บาท รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,300 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 1 เม.ย.2569 พุ่งแรง 1,300 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 73,300 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.03 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 72,300 บาท ขายออกบาทละ 72,500 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 70,857.84 บาท ราคาขายออกบาทละ 73,300 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 1 เม.ย.2569
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 72,300 บาท
- ขายออก บาทละ 72,500 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 70,857.84 บาท
- ขายออก บาทละ 73,300 บาท
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