ราคาทองวันนี้ 1 เม.ย.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ พุ่งแรงกว่า 1,000 บาท รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,300 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 1 เม.ย.2569 พุ่งแรง 1,300 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 73,300 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.03 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 72,300 บาท ขายออกบาทละ 72,500 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 70,857.84 บาท ราคาขายออกบาทละ 73,300 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 1 เม.ย.2569

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 72,300 บาท
  • ขายออก บาทละ 72,500 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 70,857.84 บาท
  • ขายออก บาทละ 73,300 บาท

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