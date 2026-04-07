ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้ รีบตัดสินใจ เผย ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,500 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 7 เม.ย.2569 ร่วงลง 450 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 72,500 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.05 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 71,500 บาท ขายออกบาทละ 71,700 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 70,069.52 บาท ราคาขายออกบาทละ 72,500 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,630.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย.2569

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 71,500 บาท
  • ขายออก บาทละ 71,700 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 70,069.52 บาท
  • ขายออก บาทละ 72,500 บาท

อัปเดตราคาทองวันนี้ล่าสุดที่นี่

เผยคำแนะนำ ควรซื้อทองช่วงไหน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

ปมรักแรงแค้น หนุ่มใหญ่หัวร้อน ทำร้ายเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารัดคอภรรยา เสียชีวิตรวม 3 ราย
3

กรมอุตุ เตือนฉบับที่ 3 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เริ่มวันนี้ เปิด12 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
4

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
5

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
6

แม่ใจสลาย ลูกน้อย2ขวบพลัดตกระเบียง จากคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
7

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569)เช็กดวงคนโสดจะหาคู่ได้จากการแนะนำของเพื่อนฝูง
8

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ
9

ตร.ช่วยนศ. ถูกแก๊งคอลฯหลอกขังตัวเอง เรียกค่าไถ่จากผู้ปกครอง
10

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า