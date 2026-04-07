ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้ รีบตัดสินใจ เผย ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,500 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 7 เม.ย.2569 ร่วงลง 450 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 72,500 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.05 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 71,500 บาท ขายออกบาทละ 71,700 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 70,069.52 บาท ราคาขายออกบาทละ 72,500 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,630.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย.2569
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 71,500 บาท
- ขายออก บาทละ 71,700 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 70,069.52 บาท
- ขายออก บาทละ 72,500 บาท
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