นายกฯ เล็งออกมาตรการเปิด – ปิด ปั๊ม หยุดขาย​ช่วง 4 ทุ่ม – ตี 5 หลัง 20 เม.ย. รอประชาชนกลับจากสงกรานต์ จ่อออก พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความชัดเจนมาตรการเปิด-ปิด สถานีบริการน้ำมันว่า กำลังดำเนินการในเรื่องการออกมาตรการประหยัดน้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีน้ำมันเพียงพอที่จะใช้ในประเทศ

โดยตนจะเร่งตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเก่าหมดวาระไปกับรัฐบาลชุดที่แล้ว เราตั้งใจไว้ว่าในช่วงที่มีภาวะเรื่องสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ก็จะหาทุกวิถีทางเพื่อประหยัดพลังงาน และต้องออกมาตรการให้ใช้น้ำมันแบบควบคุมให้มากที่สุด

เมื่อถามย้ำว่าจะกระทบการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีช่วงเวลาดำเนินการ หากใช้มาตรการปิดเปิดปั๊มช่วง 22.00 – 05.00 น. คงจะดำเนินการหลังวันที่ 20 เม.ย.เป็นต้น

เนื่องจากต้องให้ประชาชนเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ และใช้ชีวิตปกติก่อน ซึ่งก็เป็นไปตามที่ตนเคยกล่าวไว้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ประชาชนได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านและภูมิลำเนาด้วยความสะดวกมากที่สุด เท่าที่รัฐบาลจะทำได้

ส่วนจะต้องมีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 มากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่นั้น นายกฯ กล่าวว่า ทุกข้อสั่งการจะมีช่องทางอยู่ ซึ่งพยายามจะใช้ช่องทางที่เราควบคุมได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อถามว่าจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมของ พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฯเมื่อใด นายกฯ ไม่ตอบ

เมื่อถามถึงกรณีที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาเรื่องค่าการกลั่นของโรงกลั่น ซึ่งจะต้องรายงานเรื่องโครงสร้างกลับมา ได้ขีดเส้นว่ากำหนดเมื่อใด นายกฯ กล่าวว่า ได้เร่งรัด และพูดคุยกับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องอยู่ตลอด

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