จัดอลังการ! เคานต์ดาวน์ไอคอนสยาม แห่ชมพลุสุดยิ่งใหญ่รับปีใหม่

จัดอลังการ! เคานต์ดาวน์ ไอคอนสยาม แห่ชมพลุสุดยิ่งใหญ่รับปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศงานเคานต์ดาวน์ในกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะห้างดังก้องโลกอย่าง ไอคอนสยาม ที่มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเดินทางไปร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อย่างเนืองแน่น

โดย ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2019” โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ช่วงเคานต์ดาวน์คือ การโชว์พลุที่ทำจากข้าวเหนียวไทย ซึ่งใช้เรือเป็นจุดยิงพลุ 5 จุดโอบรอบโค้งน้ำ สามารถมองเห็นได้เป็นระยะทางกว่า 1,400 เมตร ภายใต้แนวคิด “แม่น้ำแห่งความรุ่งเรือง” จำนวน 5 องก์

ประกอบด้วย องก์ที่ 1 สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองอันเป็นนิรันดร์ (The River of Prosperity) องก์ที่ 2 มณีแห่งสยาม (The Siam Treasure) องก์ที่ 3 บุปผชาติแห่งผืนน้ำ (The Blossom of Joy) องก์ที่ 4 สันติภาพบนผืนโลก (One World) องก์ที่ 5 รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย (Thailand) รวมระยะเวลากว่า 16 นาที

นอกจากนี้ที่เวทีริเวอร์พาร์คมีการแสดงโขนชุด “พระรามคืนนคร ครองเมือง” ความพิเศษอยู่ที่เครื่องแต่งกายโบราณของคณะละครอาภรณ์งาม และการแต่งหน้าตัวละครแบบโบราณ

รวมทั้งคอนเสิร์ตจาก 21 ศิลปินดังของไทยและต่างประเทศ อาทิ คริสติน่า อากีล่าร์, ธนนท์ จำเริญ, ริท-เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, น้องเกล-โสพิชา และเจนิส หยาง

