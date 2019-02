ทักษิณ เคลื่อนไหวแล้ว! อยู่ที่เรียนรู้ ชีวิตต้องเดินต่อ

เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 9 ก.พ. นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า Chin up and keep moving forward! We learn from past experiences but live for today and the future. Cheer up! Life must go on!

โดยให้ความลักษณะว่า ให้เชิดหน้าและก้าวต่อไป เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ให้อยู่กับปัจจุบันและอนาคต สู้ๆ ชีวิตต้องเดินต่อ

