สาวพบตร. คู่กรณี’เคนลี Take Me Out’ เผยย้อนเวลาได้-ยืนยันช่วยเหมือนเดิม พร้อมเจรจาไกล่เกลี่ย-ลบคลิปให้ หลังโดนแจ้งความเอาผิด

จากกรณี มีคลิปว่อนโซเชียล “เคนลี Take Me Out” ทะเลาะ ทำร้ายร่างกายแฟน จากนั้นมีสาวเข้าไปช่วย กลับโดนหาต่อว่า แถมยังปรี่ประชิดตัว พูดจาท้าทาย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับความคืบหน้า เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.65 น.ส.ศศิมา หรือคุณตาล อายุ 28 ปี และน.ส.พิรุณรุ้ง หรือโฟน อายุ 30 ปี พลเมืองดีเจ้าของคลิป และบุคคลที่ปรากฏในคลิปคู่รักทำร้ายร่างกาย ภายในคอนโดย่านอโศก-พระราม 9 พร้อมด้วยนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง และนายกฤษฎา โลหิตดี หรือทนายโนบิ ทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง เพื่อให้ปากคำ หลังถูกนายเคนลี อายุ 26 ปี หรือเคนลี Take Me Out ลงบันทึกประจำวันว่าถูกพลเมืองดีทำร้ายร่างกาย และต้องการให้พลเมืองดีลบคลิปที่เผยแพร่ ขณะมีปากเสียงกับแฟนสาว เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา

น.ส.พิรุณรุ้ง ผู้ถ่ายคลิปวันเกิดเหตุ เล่าว่า เหตุการณณ์เกิดขึ้นรุ่งเช้าวันที่ 8 มิ.ย. ขณะที่ตนอยู่บนห้องมองลงมาเห็นผู้หญิงกำลังถูกทำร้าย สภาพเสื้อผ้าหลุด เมื่อเห็นเป็นผู้หญิงด้วยกัน จึงรีบลงมาข้างล่าง เพื่อให้ความช่วยเหลือ พอลงมาเหตุการณ์เริ่มสงบแล้ว แต่ฝ่ายชายไม่พอใจ จึงด่าทอยั่วยุกัน ยอมรับว่าจุดประสงค์ที่ลงไป เพราะต้องการให้ความช่วยเหลือไม่ได้อยากมีปัญหา ส่วนกระแสตีกลับที่ถูกมองว่าตัวเองไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่าย ส่วนตัวเข้าใจและยอมรับ ยืนยันเพียงค่ต่ต้องการช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกันเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้หรือไม่ น.ส.พิรุณรุ้งยืนยันว่าจะช่วยเหลือเหมือนเดิม หากคู่กรณีเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อทำการไกล่เกลี่ย ตัวเองก็พร้อมจะพูดคุยไกล่เกลี่ยและลบคลิปให้ หลังจากนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย เบื้องต้นทราบว่าฝั่งของคู่กรณีจะเอาผิดตัวเองในฐานกระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนื่องจากถ่ายคลิปโดยไม่ได้รับการยินยอมและไปโพสต์ลงโซเชียล

ด้าน น.ส.ศศิมา บอกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่ 8 มิ.ย. แต่เพิ่งนำคลิปนี้มาโพสต์ เวลานั้นตนและเพื่อนกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้อง ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนดังลั่นถึง 5 นาที จึงเดินออกมาดูริมระเบียง เห็นผู้หญิงกำลังถูกผู้ชายทำร้าย จึงเรียกรปภ.ไปช่วย พอลงไปถึงผู้ชายคนดังกล่าวยังทำร้ายผู้หญิงอยู่ จึงเกิดความสงสารและพยายามจะเข้าไปห้าม จังหวะที่กำลังชุลมุนด้วยแรงของผู้ชาย ทำให้ตนเกิดรอยฟกช้ำที่ผิวหนังบริเวณแขนด้านขวา แม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา และตนก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ แต่ยืนยันว่าสิ่งที่ทำลงไป เพราะเจตนาดีและมีความเป็นห่วงผู้หญิงจริงๆ

ด้านทนายโนบิ ระบุว่า ตนในฐานะคนกลาง มาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องในทางคดีส่วนคดีความจะเป็นอย่างไร ขอให้เป็นเรื่องทางคดี ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ดูเจตนาของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือด้วย เพราะหากเกิดเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่เข้าไปช่วย อาจก่อให้เกิดความผิดตามมา

ส่วนประเด็นที่น.ส.ศศิมา ไปทำร้ายร่างกายของอีกฝ่าย ต้องดูเจตนาและสาเหตุว่ามีการยั่วยุจนเป็นความสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือไม่ โดยในวันนี้ได้ติดต่อไปทางฝั่งของคู่กรณี เพื่อขอพูดคุยแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป หลังจากนี้พร้อมไกล่เกลี่ยหาข้อสรุป หากคู่กรณียืนยันที่จะดำเนินคดี ตนและทีมทนายพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ