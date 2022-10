ยืนยันแล้ว! แอน จักรพงษ์ เป็นเจ้าของ MISS UNIVERSE 100% เผยจักรวาลนี้เป็นของพวกเรา พร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหม

หลังจาก แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เคยออกมาระบุจะซื้อหุ้น Miss Universe ขึ้นแท่นเจ้าของ Miss Universe ท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงประเด็นนี้

ล่าสุด แอน จักรพงษ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ในเพจ Anne Jakrajutatip ระบุว่า Bring yourself into the positive Harmony of the UNIVERSE and allow the 100% good energy into your life from now on. ✨ ใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมด….ใช่ค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100%….ใช่ค่ะในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเรา…. พร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะ? ขอบคุณค่ะที่รักกัน ขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวค่ะ #แอนจักรพงษ์ #annejakrajutatip #missuniverse

นอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่า Thank you for your Kind Support! 🙏 I LOVE YOU ALL ❤️ ขอบคุณค่ะที่รักกัน….ขอบคุณค่ะที่รักแอน….หวังว่าพวกเราจะพร้อมเดินไปด้วยกันนะคะ !!! ในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเราค่ะ!!! #แอนจักรพงษ์ #AnneJakrajutatip #JKN18 #missuniverse #transformationalleadership

งานนี้ทำเอาแฟนนางงามไทยเฮลั่น พร้อมจับตาว่าทิศทางนางงามของ Miss Universe หลังจากนี้จะเป็นเช่นไร