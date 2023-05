สิ้นตำนานราชินีร็อกแอนด์โรล ทีนา เทอร์เนอร์ เสียชีวิตแล้วในวัย 83 ปี เจ้าของเพลงฮิต Proud Mary , Simply The Best

วันที่ 24 พ.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีนา เทอร์เนอร์ วัย 83 ปี ราชินีร็อกแอนด์โรล เสียชีวิตแล้วด้วยอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่บ้านในคุชนากท์ ใกล้กับซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทีนา เทอร์เนอร์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1939 ที่เมืองนัตบุชในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ชื่อเดิมของเธอคือ แอนนา เม บุลล็อก เธอเป็นนักร้องหญิงชาวอเมริกัน สัญชาติสวิส โดยมีชื่อเสียงระดับโลกจากผลงานเพลงและการแสดงสดบนเวทีที่ตื่นเต้นทรงพลังทั้งน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และลีลาท่าเต้นที่เร้าใจ จนเธอได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีร็อกแอนด์โรล (The Queen of Rock & Roll)” นอกจากเพลงร็อกแล้วเธอยังเล่นเพลงในแนวอาร์แอนด์บี ดนตรี โซล แด๊นซ์ และป็อป อีกด้วย

เธอได้รับการจารึกชื่อในแมกกาซีน Rolling Stone ว่าเป็น 1 ใน “ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล” (The Immortals – The Greatest Artists of All Time) อีกทั้งเธอยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนานหลายทศวรรษว่าเป็น “นักร้องหญิงที่มีเรียวขาสวยมากที่สุด” คนหนึ่งในวงการเพลงโลก

หนึ่งในเพลงดังทะลุชาร์ตที่สร้างการจดจำมาจนถึงปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้น “What’s Love Got to Do with It” เพราะในมิวสิควิดีโอเธอเฉิดฉายด้วยผมบลอนด์ชี้พุ่ง เสื้อยีนส์เอวลอย กระโปรงสั้นและรองเท้าส้นสูง นอกจากนี้ยังมีเพลงฮิตอีกมากมายเช่น Proud Mary , Simply The Best , River Deep Mountain High ฯลฯ

โดย ทีน่า เทอร์เนอร์ เคยเปิดใจให้สัมภาษณ์หลังจาก แขวนไมค์ เพื่อไปใช้ชีวิตบั้นปลายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสามี ว่าทุกวันนี้เธอไม่เคยคิดถึงการทัวร์คอนเสิร์ตแม้แต่น้อย เพราะ ฉันเบื่อมันแล้ว ฉันเคยต้องเดินทางตลอดเวลา ไม่เคยมีเวลาได้อยู่บ้าน ตอนที่ฉันตัดสินเลิก ฉันบอกกับตัวเองว่าพอกันทีกับการเป็นทีน่า ฉันไม่ต้องการได้ยินมันอีกแล้ว ฉันอยากพัก ฉันอยากมีเวลาอยู่ในสวนที่บ้าน มีเวลาไปเดินช้อปปิ้ง ฉันอยากทำอะไรต่างๆที่คนที่ไม่ได้เป็นนักร้อง นักแสดงเขาทำกัน