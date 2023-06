รอคอยมานาน! ณเดชน์ ขอ ญาญ่า แต่งงานแล้ว โพสต์หวาน ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุด เพราะผมโชคดีที่สุด ที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว

หลังตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่นาน สำหรับคู่รักอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ กับแฟนสาว ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ว่าเมื่อไรจะได้สวมแหวนแต่งงานกันสักที

ล่าสุดวันที่ 5 มิ.ย.66 ก็ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาและสมหวังไปตามๆ กัน หลัง ณเดชน์ ขอ ญาญ่า แฟนสาว แต่งงานแล้ว พร้อมกับโพสต์รูปไอจีของทั้งคู่อย่างหวานชื่น โดยระบุว่า “ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุด เพราะผมโชคดีที่สุด ที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต

การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว และผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul my laugh my tear my air. And thank you for saying “YES” — well actually I said AHHHHEEEEEHHH *SCREAMSS and then YES!! Hehe to the moon and back baby.”

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่างจิกหมอน กับความเขินระดับสิบ ที่ได้เห็นคู่รักขวัญใจลงเอยกันได้สักที พร้อมกับเข้ามาอวยพรกันอย่างล้มหลาม