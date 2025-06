ม็อบบุกศธ. ค้านหลักสูตรใหม่ ชี้ตัดวิชาคุณธรรม จี้คงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ เผยต้องทำประชาพิจารณ์ ทดลองใช้หลักสูตรใหม่ในบางพื้นที่ก่อน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.68 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายธนกฤต ศรีบุญเอียด ประธานสำนักความปลอดภัยและร้องทุกข์เพื่อการสอบสวน พร้อมผู้ปกครองและนักเรียน เดินทางยื่นหนังสือถึงว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เรื่องขอคัดค้านการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568 โดยมีตัวแทนจากสำนักวิชาการของสำนักงารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับเรื่อง

นายธนกฤต กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง นักเรียน และครูถึงการปรับหลักสูตรใหม่ เนื่องจากการปรับหลักสูตรใหม่นั้นไม่ได้มีวิชาคุณธรรมและจริยธรรม โดยอยากให้มีการคงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้เอาไว้

ซึ่งคิดว่าการจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่จะต้องทำประชาพิจารณ์ และศธ.ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูและนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และภาคธุรกิจสายอาชีพอย่างทั่วถึง ใช้เวทีทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เวิร์คช็อป และฟังเสียงจากโรงเรียนทุกประเภท

นายธนกฤต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์ผลกระทบ โดยศธ.จะต้องศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลง แต่ละข้อจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อคุณภาพผู้เรียน ความพร้อมของครู และโครงสร้างงบประมาณของรัฐ

ขณะเดียวกันจะต้องนำร่องก่อนใช้จริงทั่วประเทศ ควรทดลองใช้หลักสูตรใหม่ในบางพื้นที่ก่อน เพื่อวัดผล ปรับปรุง และวิเคราะห์ความพร้อมก่อนประกาศใช้ในวงกว้าง

ทั้งนี้จะต้องอิงข้อมูการวิจัยและมาตรฐานสากลหลักสูตรควรอ้างอิงแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ยูเนสโก และประเทศที่มีระบบการศึกษาดี เช่น ประเทศฟินแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และที่สำคัญต้องเตรียมระบบสนับสนุนก่อนประกาศใช้ ซึ่งครูต้องได้รับการอบรมล่วงหน้าด้วย