กัมพูชา ร้องไทย ‘จัดฉาก’ ปมภาพหลักฐานวางทุ่นระเบิดที่เจอจากมือถือ โบ้ยคนสุรินทร์ก็สามารถคอสเพลย์เป็นทหาร และพูดภาษาเขมรได้
กรณี ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้ และกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อนำมาใส่แบตเตอรี และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ พบคลิปวิดีโอภาพถ่ายทหารกัมพูชาถือทุ่นระเบิด PMN-2 โดยในคลิปพูดภาษาเขมร คล้ายเป็นการแนะนำการใช้งาน ก่อนลักลอบนำไปฝังดิน ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปนั้น
อ่าน : หลักฐานมัด! ทร.เจอมือถือแถว ภูมะเขือ เปิดพบทหารเขมร ลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2
ล่าสุด EAC News Cambodia ได้ออกมาโต้ข่าวดังกล่าว โดยอ้างจากผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า เรื่องที่ทางไทยนำเสนอนั้นเป็นเพียง “เฟกนิวส์”
รายงานระบุว่า กัมพูชาจะไม่มีการถ่ายทำหรือดำเนินการวางทุ่นระเบิด ในลักษณะที่สอดประสานกันเช่นนี้
ส่วนกรณีในคลิปที่มีการพูดภาษากัมพูชาตามที่สื่อไทยนำเสนอนั้น คนไทยใน จ.สุรินทร์ ก็สามารถพูดภาษากัมพูชาได้ และสามารถปลอมตัวเป็นทหารกัมพูชาได้ง่าย ๆ เช่นกัน ซึ่งเครื่องแบบและเครื่องหมายทหาร หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป
การจัดฉากนี้ของไทย ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างภาพ เพื่อเผยแพร่ต่อสื่อและกล่าวหาทางกัมพูชาต่อสาธารณะ