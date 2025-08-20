ตรวจบริษัท ผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ เช่าพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ ยันทำถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกี่ยวข้องกับวัด เผยวันทำสัญญาเช่า คนที่มาไม่ใช่ หลวงพ่ออลงกต
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 ส.ค.68 นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจ บริษัทผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งเช่าอยู่ในสถานที่ของมูลนิธิอาทรประชานาถ จ.ลพบุรี โดยใช้เวลาในการตรวจสอบและพูดคุยร่วมกับ ตัวแทนบริษัทเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่โรงปลูกกัญชา อนุญาตให้ตัวแทนสื่อมวลชนเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ด้านในได้ แต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพต้นกัญชาและขั้นตอนการผลิต ซึ่งก่อนการเข้าพื้นที่ชั้นในจะต้องเปลี่ยนชุดกาวน์ ใส่แมสก์ หมวกคลุมผม และถุงครอบรองเท้า ก่อนเดินเข้าประตูเป่าลมไล่ฝุ่น เพื่อความสะอาด โดยทางเจ้าของต้องการแสดงให้เห็นว่า โรงปลูกกัญชามีระบบที่ได้มาตรฐานเป็นแบบระบบปิด ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านเข้า-ออก ได้อย่างง่าย
ขณะเดียวกันยืนยันว่า โรงปลูกกัญชาแห่งนี้สร้างขึ้นมาก่อนโรงเรียนนาถะศาตร์ และสร้างก่อนสนามฟุตบอลใจฟ้าอคาเดมี โดยเริ่มแรกไม่ได้ล้อมรั้ว แต่พอสนามฟุตบอลกับโรงเรียนถูกสร้างขึ้นก็ล้อมรั้วรอบขอบชิด เวลามีฟุตบอลเข้ามาภายในพื้นที่โรงปลูก ก็จะนำฟุตบอลออกไปให้กับเด็กนักเรียน โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาเอาฟุตบอลข้างใน
นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าวว่า บริษัทแห่งนี้มีการทำสัญญาเช่าสถานที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เปิดเป็นกิจการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ในระบบปิด มีความปลอดภัยสูง รอบรั้วกั้นมีลวดเหล็ก ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก
โดยไม่ได้รับอนุญาต และติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งมีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยคัดกรองคนอีกชั้น โดยรวมแล้ว บริษัทแห่งนี้ไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุแต่อย่างใด
ขณะที่ คุณเอ (นามสมมติ) เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน ซึ่งมาเช่าสถานที่ดังกล่าว ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า มีสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี น้าตนดำเนินการเช่ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยประกอบกิจการเป็นบริษัทผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ และยืนยันว่าเช่าพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบประกอบกิจการและใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
“ในวันที่เซ็นสัญญาเช่าสถานที่ คนที่มาทำสัญญาไม่ใช่หลวงพ่ออลงกต แต่เป็นประธานมูลนิธิอาทรประชานาถ ซึ่งก็ไม่ทราบความสัมพันธ์ว่า ประธานมูลนิธิคนนี้มีความสนิทสนมกับหลวงพ่ออลงกตหรือไม่อย่างไร” คุณเอ กล่าว
ส่วนการเช่าประกอบกิจการกัญชาใกล้กับพื้นที่ สถานศึกษานั้น ตนมองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน เพราะกัญชาเพื่อการแพทย์ยังเป็นที่ต้องการสำหรับใครหลายๆคน เพราะมีผู้ป่วยหลายๆคนที่แผนแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้แล้ว อย่าเพิ่งมองว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ขอให้สื่อมวลชน ช่วยเป็นกระบอกเสียงนำเสนอข้อเท็จจริง