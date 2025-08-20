มทภ.2 เยี่ยม ฉก.1-3 มอบสิ่งของพระราชทานกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 20 ส.ค.2568 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ,2 และ 3 กองกำลังสุรนารี เพื่อนำสิ่งของ พร้อมขนมพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทรงรับสั่งให้นำไปแจกจ่ายทหารให้ครบทุกคน และมีความเป็นห่วงใย

นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนประถม ในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียน พร้อมทั้งผู้ปกครองที่อยู่บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
5

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
6

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์
7

"วีนา" กวาด 3 รางวัล เจิดจรัสจักรวาล MUT 2025 ฉายแสงรอบพรีลิมฯ
8

สาววัยเพียง 30 ดับปริศนาคารถยนต์ ขณะนั่งข้ามจังหวัด
9

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
10

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย