เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ทำไมอาคารในกรุงเทพฯโยกตัว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตึกหรือไม่ คนกทม.รับรู้แรงสั่นสะเทือน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ส.ค.2568 เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 5.4 ที่นอกชายฝั่งเมียนมา โดยจุดศูนย์กลางที่ระดับความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย อธิบายว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดจากรอยเลื่อนสะกาย แต่จุดที่เกิดเหตุเป็นคนละจุดกับแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2568
สำหรับแผ่นดินไหวในวันนี้มีขนาดเพียง 5.4 ซึ่งเบากว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.มาก แต่ก็เกิดขึ้นใกล้กรุงเทพฯมากกว่า โดยประมาณการระยะทางจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวถึงกรุงเทพฯ 400-500 กิโลเมตร
แผ่นดินไหวดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้อาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเกิดการโยกตัว แต่จะไม่รุนแรงเท่ากับวันที่ 28 มี.ค.
สาเหตุของการโยกตัวของอาคารเกิดจาก
- สภาพชั้นดินอ่อนของกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้ 3-4 เท่า
- คลื่นแผ่นดินไหวที่ขยายตัวโดยชั้นดินอ่อนของกรุงเทพฯ จะทำให้เกิดคลื่นยาว ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มอาคารสูง
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า ระดับความรุนแรงของการสั่นไหวที่เกิดขึ้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างอาคาร แต่ก็อาจมีผลต่อองค์ประกอบด้านงานสถาปัตยกรรมของอาคาร เช่น ผนังอิฐ โคมไฟสั่นไหวในระดับที่ไม่รุนแรง
- อ่านข่าว : แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา กรุงเทพฯ รับรู้แรงสั่นสะเทือน
- อ่านข่าว : เปิดพิกัดในกรุงเทพฯ รับรู้แรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ทั้งบรรทัดทอง-สีลม
ดังนั้นประชาชนยังไม่ควรตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์นี้ แต่ควรติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด จากข่าวสารที่เชื่อถือได้ของทางราชการ หรือหากมีข้อสงสัยด้านโครงสร้างอาคาร สามารถติดต่อสอบถามที่สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้