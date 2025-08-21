เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ทำไมอาคารในกรุงเทพฯโยกตัว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตึกหรือไม่ คนกทม.รับรู้แรงสั่นสะเทือน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ส.ค.2568 เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 5.4 ที่นอกชายฝั่งเมียนมา โดยจุดศูนย์กลางที่ระดับความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย อธิบายว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดจากรอยเลื่อนสะกาย แต่จุดที่เกิดเหตุเป็นคนละจุดกับแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2568

สำหรับแผ่นดินไหวในวันนี้มีขนาดเพียง 5.4 ซึ่งเบากว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.มาก แต่ก็เกิดขึ้นใกล้กรุงเทพฯมากกว่า โดยประมาณการระยะทางจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวถึงกรุงเทพฯ 400-500 กิโลเมตร

เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ทำไมอาคารในกรุงเทพฯโยกตัว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตึกหรือไม่ คนกทม.รับรู้แรงสั่นสะเทือน

เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ทำไมอาคารในกรุงเทพฯโยกตัว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตึกหรือไม่ คนกทม.รับรู้แรงสั่นสะเทือน

แผ่นดินไหวดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้อาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเกิดการโยกตัว แต่จะไม่รุนแรงเท่ากับวันที่ 28 มี.ค.

สาเหตุของการโยกตัวของอาคารเกิดจาก

  1. สภาพชั้นดินอ่อนของกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้ 3-4 เท่า
  2. คลื่นแผ่นดินไหวที่ขยายตัวโดยชั้นดินอ่อนของกรุงเทพฯ จะทำให้เกิดคลื่นยาว ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มอาคารสูง

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า ระดับความรุนแรงของการสั่นไหวที่เกิดขึ้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างอาคาร แต่ก็อาจมีผลต่อองค์ประกอบด้านงานสถาปัตยกรรมของอาคาร เช่น ผนังอิฐ โคมไฟสั่นไหวในระดับที่ไม่รุนแรง

ดังนั้นประชาชนยังไม่ควรตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์นี้ แต่ควรติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด จากข่าวสารที่เชื่อถือได้ของทางราชการ หรือหากมีข้อสงสัยด้านโครงสร้างอาคาร สามารถติดต่อสอบถามที่สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์