เพิ่งมาตรวจหวย หัวใจจะวายถูกรางวัลที่ 1 รับเงินมหาศาล 30 ล้าน เจ้าของร้านขายของชำและเป็นคนเก็บตั๋วโดยสารประจำทาง แห่พากันยินดีถ่ายคลิปส่งว่อนเชียงใหม่
วันที่ 20 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากชาวบ้านว่า เจ้าของร้านชายของชำและเป็นคนเก็บตัวโดยสารประจำทางที่ขนส่งอาเขต เชียงใหม่ ถูกหวยรางวัลที่ 1 หมายเลข 059696 งวดวันที่ 16 ต.ค.2568 จำนวน 5 ใบได้เงินรางวัล 30 ล้าน
โดยเจ้าตัวเพิ่งนำลอตเตอรี่มาตรวจถึงรู้ว่าตัวเองถูกหวย 30 ล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งและประชาชนในขนส่งอาเขต ต่างพากันมาแสดงความยินดีจำนวนมาก และถ่ายคลิปลงโซเซียลบอกต่อๆกันไปทั่วเชียงใหม่
ส่วนคนที่ถูกหวย 30 ล้านดีใจจนทำอะไรไม่ถูก เมื่อเจอผู้คนจำนวนมากต่างมาแสดงความยินดีด้วยอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า จะนำเงินไปทำบุญ