หลานสาวเล่านาที โรงงานพลุระเบิด เผยญาติเข้าไปทำงานคนเดียว ก่อนได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น ถูกไฟคลอกสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิง ตร.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 21 ต.ค.68 ร.ต.อ.สุขสันต์ ปัสสาวะกัง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง รับแจ้งเกิดเหตุพลุระเบิด ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่บริเวณโรงงานพลุ ที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านหลังหนึ่งใน ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และรีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลโพสะ และเทศบาลเมืองอ่างทอง
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บมีบาดแผลถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบชื่อ นายนันทวัฒน์ อายุ 59 ปี ทางเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถกู้ชีพ อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทอง อย่างเร่งด่วน
จากการสอบถาม น.ส.มิ้น หลานสาวผู้บาดเจ็บ เล่าให้ฟังว่า ขณะเกิดเหตุนั้น นายนันทวัฒน์ ผู้บาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุทำพลุอยู่คนเดียวที่โรงงานพลุ ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 200 เมตร และได้ยินเสียพลุระเบิดและมีเพลิงไหม้ จากนั้นนายนันทวัฒน์ เดินออกมาจากที่เกิดเหตุเพื่อรอรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อรักษาตัว
นาวาอากาศตรีทองอาบ ทรัพย์สมบัติ นายกเทศบาลตำบลโพสะ บอกว่า สถานที่ทำพลุดังกล่าวนั้นตรวจสอบตามมาตรการมาโดยตลอด และมีระบบกองกินป้องกันเพื่อความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อคุมเพลิง แต่ระหว่างนั้นเกิดเหตุระทึกขึ้น เมื่อมีเสียงระเบิดของพลุดังขึ้นมาอีกหลายครั้ง พร้อมกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาทางด้านหลังโรงงาน สร้างความตกให้ให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ต้องเร่งถอยวิ่งหนีตายกันออกมาในที่ปลอดภัย
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ถูกไฟลวกบริเวณใบหน้าและตามร่างกายอาการสาหัส ส่วนโรงงานพลุพังเสียหายจากแรงระเบิดและไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุของพลุระเบิดที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป