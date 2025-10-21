คลังแจง เหตุคนยื่นภาษี ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แต่ทำไมได้แค่ 2,000 บาท

คลังแจงแล้ว สาเหตุคนเสียภาษี ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส สำเร็จ แต่ได้แค่ 2,000 บาท จากที่ต้องได้ 2,400 บาท ชี้เป็นกลุ่มผู้ยื่นภาษีล่าช้าหลัง 30 มิ.ย.2568 พบมีอยู่ถึง 130,000 คน

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีมีประชาชบางส่วนที่เป็นผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แต่กลับพบว่าได้วงเงินเพียง 2,000 บาท จากที่ต้องได้ 2,400 บาทว่า

มีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิด คือ ผู้ยื่นแบบภาษีจะต้องยื่น ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.95 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2568 เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์วงเงิน 2,400 บาท จากข้อมูลของกรมสรรพากรพบว่า มีผู้ยื่นภาษีล่าช้าประมาณ 130,000 คน

“มนุษย์เงินเดือน เราต้องยื่นภาษีก่อน 30 มี.ค.2568 ซึ่งเราเคยขยายเดดไลน์การยื่นภาษีให้จนถึง 3 เดือน คือ ยื่นได้จนถึงเดือนมิ.ย. แต่พบว่ามีผู้ที่ยื่นภาษีช้ากว่าเดดไลน์ค่อนข้างเยอะ จึงคาดว่าคนที่ได้รับวงเงิน 2,000 บาท แต่เป็นผู้ที่ยื่นภาษีนั้น อาจยื่นภาษีหลังจาก 30 มิ.ย. ตามที่กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาให้ ซึ่งเงื่อนไขของโครงการ คนละครึ่งพลัส กำหนดไว้ว่าการยื่นภาษีต้องทำภายในวันที่ 30 มิ.ย.เท่านั้น สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีในปี 2567” นายลวรณกล่าว

นายลวรณ กล่าวว่า กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนให้รับสิทธิ์โครงการฯ เพิ่มเติม เนื่องจากหลังเปิดให้ลงทะเบียนในวันแรกมีผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข ประมาณ 500,000 ราย จึงเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม และหากพบว่าการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 2 มีผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขอีก จะทยอยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกว่าสิทธิ์จะหมด

นายลวรณ คาดว่า หลังจากวันที่ 26 ต.ค. ที่เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียน กระทรวงการคลังอาจเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากต้องรอดูหลังวันที่ 11 พ.ย.ด้วยว่า มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากตามเงื่อนไขของโครงการคือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. นี้เท่านั้น จึงคาดว่าจะมีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์อยู่พอสมควร

