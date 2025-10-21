หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่

หนุ่ม 18 เพิ่งถอยรถเมื่อวานเพื่อมาวิ่ง ‘ไรเดอร์’ พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่ ตรวจวงจรปิดพบ ก้มดูเส้นทางในมือถือจนหักหลบไม่ทัน
กรุงเทพมหานคร – เวลา 18.10 น. ร.ต.ท.อานนท์ กาศไทยสง รอง สว.(สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ มีผู้เสียชีวิต2ราย บริเวณปากซอยบางนา-ตราด 16 ถนนคู่ขนานบางนา-ตราด เขตบางนา
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 ช่องทาง เลนซ้ายสุดพบร่างนายเอ (นามสมมติ) อายุ 18 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพกะโหลกศีรษะแตก หมวกกันน็อกแตกกระจาย ใกล้กันพบร่าง น.ส.สุรินดา อายุ 27 ปี นอนคว่ำหน้า สภาพกะโหลกศีรษะแตกเช่นกัน ห่างไปประมาณ 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ สีขาว ป้ายแดง ล้มตะแคงได้รับความเสียหาย
จากการสอบสวนทราบว่า นายเอ มีอาชีพขับรถผ่านแอปพลิเคชัน เพิ่งออกรถมาใหม่เมื่อวานนี้ ก่อนเกิดเหตุได้ไปรับ น.ส.สุรินดา ผู้โดยสาร มาจากพื้นที่รอยต่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อไปส่งที่ซอยสุขุมวิท 48 เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ รถเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนทั้งคนขับ-ผู้โดยสาร ศีรษะฟาดเสาไฟฟ้าเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า นายเอ ขี่จักรยานยนต์มาตามถนน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มองดูเส้นทางจากโทรศัพท์ ก่อนจะพยายามจะเลี้ยวเข้าซอยกะทันหัน จนทำให้รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าดังกล่าว