ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร โดยปัจจุบัน – 5.5% อยู่ที่ 4,118.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สื่อต่างประเทศรายงาน ราคาทองคำ ร่วงลงอย่างหนักที่สุดในรอบ 12 ปี หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
รายงานระบุว่า นักลงทุนถอนตัวออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว หลังจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมาหลายเดือน รวมถึงโลหะที่มีค่าพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
ราคาทองคำแท่งร่วงอย่างกะทันหัน – 5.5% มาอยู่ที่ 4,118.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากมูลค่าอยู่ที่ 4,381.52 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาเงินลดลง 7% เหลือ 48.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
โอเล แฮนเซน นักกลยุทธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์จาก Saxo Bank AS กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันซื้อขายที่ผ่านมา เทรดเดอร์ต่างจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานและการรวมตัวของราคาที่เพิ่มขึ้น
ทองคำไม่ใช่โลหะมีค่าชนิดเดียวที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มดังกล่าว เงินก็ร่วงลงเช่นกัน หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 80% ในปีนี้
ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำ-เงิน กลับมาลง คาดว่าเกิดจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ราคาทองขึ้นมามากเกินไป รวมไปถึงการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ
อ้างอิง : THE SUN