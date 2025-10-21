เพื่อนมาบ้านขอยารักษาโรคกิน เมาหนัก โวยลั่นไอโฟนหาย อาละวาดหนัก ชักมีดทำร้ายเมีย-ลูกเจ้าของบ้าน สุดชุลมุน ก่อนถูกแทงสวนดับคาที่
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 ร.ต.อ.นราศักดิ์ วงศ์โปรทา รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้เสียชีวิต ภายในบ้านพักหลังหนึ่ง แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชัันเดียว มีรั้วสังกะสีล้อมรอบ พบผู้เสียชีวิตชื่อ นายมานิตย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี สภาพศพสวมเสื้อยืดสีน้ำเงิน นุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้น ในมือขวากำมีดปลายแหลม 1 เล่ม ตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงคอ และหน้าอกซ้าย นอนหงายจมกองเลือด
ภายในห้องพบร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบอาวุธมีดพกสั้นแบบเดินป่า และมีดปลายแหลม รวม 2 เล่ม ซุกซ่อนอยู่ในห้องครัว จึงบันทึกเก็บรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ชื่อ นายที (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี พร้อมลูกชาย 3 คน และเพื่อนลูกอีก 2 คน สภาพตามร่างกายมีบาดแผลถูกของมีคมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการสอบสวน นายที ผู้ก่อเหตุ ให้การว่า ตนมีโรคประจำตัวต้องกินยารักษาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาหาตนที่บ้านเพื่อขอยาดังกล่าว จากนั้นผู้ตายจึงกินเข้าไปและเกิดอาการมึนเมา เอะอะบอกว่าโทรศัพท์มือถือไอโฟนหาย
ก่อนจะยึดโทรศัพท์มือถือของลูก ๆ ตนไปทั้งหมด 4 เครื่อง และพูดขู่ว่าหากจะเอาโทรศัพท์มือถือคืน ก็ให้เอาโทรศัพท์ของผู้ตายกลับมาคืนก่อน กระทั่งเกิดการโต้เถียงจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันชุลมุน
เมื่อเห็นผู้ตายใช้อาวุธมีดทำร้ายภรรยาและลูก ๆ ได้รับบาดเจ็บ ตนจึงคว้ามีดแทงสวนไปโดยไม่ทันรู้ตัว กระทั่งผู้ตายล้มลงนอนจมกองเลือด หลังก่อเหตุตนไม่ได้หลบหนีไปไหน ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราช ก่อนมอบให้ญาตินำประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป