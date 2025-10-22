“อนุทิน” เซ็นคำสั่ง มท. ยกเลิกการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์-ไพ่เผแฝงกีฬา โดยเด็ดขาด สอดรับนโยบายรัฐบาลไม่ส่งเสริมการพนัน
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน โดยมีสาระสำคัญให้ งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายด้านสังคมให้ ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และ ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน และการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา เช่น โป๊กเกอร์
เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตโดยเด็ดขาด คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป