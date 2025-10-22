“อนุทิน” เซ็นคำสั่ง มท. ยกเลิกการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์-ไพ่เผแฝงกีฬา โดยเด็ดขาด สอดรับนโยบายรัฐบาลไม่ส่งเสริมการพนัน

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน โดยมีสาระสำคัญให้ งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายด้านสังคมให้ ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และ ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน และการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา เช่น โป๊กเกอร์

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตโดยเด็ดขาด คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง