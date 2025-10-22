ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 34 ผันผวนหนัก ร่วงแรง 2,500 บาท ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,383 บาท ราคาขายออกบาทละ 64,550 บาท
ราคาทองคำประจำวันนี้ (22 ต.ค. 2568) ร่วงลง 2,500 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 15.48 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,650 บาท ขายออกบาทละ 63,750 บาท ตามประกาศครั้งที่ 34 ประจำวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,383.40 บาท ราคาขายออกบาทละ 64,550 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,093.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุปราคาทองคำ วันที่ 22 ต.ค. 2568
ประกาศครั้งที่ 34
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,650 บาท
• ขายออก บาทละ 63,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,383.40 บาท
• ขายออก บาทละ 64,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 33
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,800 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,519.84 บาท
• ขายออก บาทละ 64,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 32
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท
ประกาศครั้งที่ 31
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,800 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,519.84 บาท
• ขายออก บาทละ 64,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 30
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,450 บาท
• ขายออก บาทละ 63,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,186.32 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 29
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,700 บาท
• ขายออก บาทละ 63,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,428.88 บาท
• ขายออก บาทละ 64,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 28
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,950 บาท
• ขายออก บาทละ 64,050 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,671.44 บาท
• ขายออก บาทละ 64,850 บาท
ประกาศครั้งที่ 27
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,100 บาท
• ขายออก บาทละ 64,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,823.04 บาท
• ขายออก บาทละ 65,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 26
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,250 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,959.48 บาท
• ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 25
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,300 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,020.12 บาท
• ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 24
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,350 บาท
• ขายออก บาทละ 64,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,065.6 บาท
• ขายออก บาทละ 65,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 23
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,250 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,959.48 บาท
• ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 22
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,450 บาท
• ขายออก บาทละ 64,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,156.56 บาท
• ขายออก บาทละ 65,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 21
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,350 บาท
• ขายออก บาทละ 64,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,065.6 บาท
• ขายออก บาทละ 65,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,300 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,020.12 บาท
• ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,250 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,959.48 บาท
• ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,200 บาท
• ขายออก บาทละ 64,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,914. บาท
• ขายออก บาทละ 65,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,250 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,959.48 บาท
• ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,150 บาท
• ขายออก บาทละ 64,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,868.52 บาท
• ขายออก บาทละ 65,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,250 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,959.48 บาท
• ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,200 บาท
• ขายออก บาทละ 64,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,914. บาท
• ขายออก บาทละ 65,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,150 บาท
• ขายออก บาทละ 64,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,868.52 บาท
• ขายออก บาทละ 65,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,050 บาท
• ขายออก บาทละ 64,150 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,762.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,950 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,150 บาท
• ขายออก บาทละ 64,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,868.52 บาท
• ขายออก บาทละ 65,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,200 บาท
• ขายออก บาทละ 64,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,914. บาท
• ขายออก บาทละ 65,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,050 บาท
• ขายออก บาทละ 64,150 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,762.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,950 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,150 บาท
• ขายออก บาทละ 64,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,868.52 บาท
• ขายออก บาทละ 65,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,200 บาท
• ขายออก บาทละ 64,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,914. บาท
• ขายออก บาทละ 65,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,050 บาท
• ขายออก บาทละ 64,150 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,762.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,950 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,000 บาท
• ขายออก บาทละ 64,100 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,716.92 บาท
• ขายออก บาทละ 64,900 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,850 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,580.48 บาท
• ขายออก บาทละ 64,750 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,800 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,519.84 บาท
• ขายออก บาทละ 64,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,650 บาท
• ขายออก บาทละ 63,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,383.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,550 บาท